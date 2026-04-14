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La Femme de, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire

La Femme de, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire

La Femme de, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Salle Saint Louis (CinéVillages)

Adresse : 8 rue Neuve Belle, Saint-Georges-sur-Loire

Ville : 49170 Saint-Georges-sur-Loire

Département : Maine-et-Loire

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

La Femme de Jeudi 23 avril, 14h30 Salle Saint Louis (CinéVillages) Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T16:03:00+02:00
Fin : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T16:03:00+02:00

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