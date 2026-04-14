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Sébastien Tellier : Many Lives, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire

Sébastien Tellier : Many Lives, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire

Sébastien Tellier : Many Lives, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire mardi 21 avril 2026.

Lieu : Salle Saint Louis (CinéVillages)

Adresse : 8 rue Neuve Belle, Saint-Georges-sur-Loire

Ville : 49170 Saint-Georges-sur-Loire

Département : Maine-et-Loire

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Sébastien Tellier : Many Lives Mardi 21 avril, 20h00 Salle Saint Louis (CinéVillages) Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T20:00:00+02:00 – 2026-04-21T21:21:00+02:00
Fin : 2026-04-21T20:00:00+02:00 – 2026-04-21T21:21:00+02:00

Prélude au festival Les Sables électroniques

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Sables électroniques – Depuis son premier album, le musicien français Sébastien Tellier n’a cessé de surprendre, d’amuser et même de déranger, sans jamais se perdre en chemin. L’authenticité sans c… Le Relais – Salle Jacques Villeret Sébastien Tellier : Many Lives

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