Sébastien Tellier : Many Lives, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire

Sébastien Tellier : Many Lives Mardi 21 avril, 20h00 Salle Saint Louis (CinéVillages) Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T20:00:00+02:00 – 2026-04-21T21:21:00+02:00

Fin : 2026-04-21T20:00:00+02:00 – 2026-04-21T21:21:00+02:00

Prélude au festival Les Sables électroniques

Salle Saint Louis (CinéVillages) 8 rue Neuve Belle, Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0157#showmovie?id=T3HNG »}]

Sables électroniques – Depuis son premier album, le musicien français Sébastien Tellier n’a cessé de surprendre, d’amuser et même de déranger, sans jamais se perdre en chemin. L’authenticité sans c… Le Relais – Salle Jacques Villeret Sébastien Tellier : Many Lives