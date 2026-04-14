Plus fort que moi, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire

Plus fort que moi Mardi 21 avril, 14h15 Salle Saint Louis (CinéVillages) Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T14:15:00+02:00 – 2026-04-21T16:16:00+02:00

Fin : 2026-04-21T14:15:00+02:00 – 2026-04-21T16:16:00+02:00

Salle Saint Louis (CinéVillages) 8 rue Neuve Belle, Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0157#showmovie?id=X4WIA »}]

Tea-time – Brillant et passionné de football, avec un avenir prometteur devant lui, la vie de John Davidson, 15 ans, semble s’effondrer en 1983 lorsqu’il est subitement atteint du syndrome de Gille… Le Relais – Salle Jacques Villeret Plus fort que moi