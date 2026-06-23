Huelgoat

La Festig 2026 à Huelgoat.

Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11

La Festig du 10 au 11 juillet 2026 ! Festival de spectacles vivants ouvert à toutes les associations du territoire ! Accès libre et gratuit à partir de 10h. On recherche des bénévoles pour le stand restauration. Renseignements au 0789738305 ! .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 7 89 73 83 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Festig 2026 à Huelgoat. Huelgoat a été mis à jour le 2026-06-23 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ