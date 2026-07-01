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La Fête à Fernand Jacq, Square Fernand Jacq, Rennes

vendredi 28 août 2026 · Square Fernand Jacq · Rennes

La Fête à Fernand Jacq, Square Fernand Jacq, Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Square Fernand Jacq
Adresse
1 All. Romain Rolland, 35200 Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

La Fête à Fernand Jacq Vendredi 28 août, 15h00 Square Fernand Jacq Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:00:00+02:00

Au programme : 
15h-19h
Des Ateliers : carte participative, grands jeux en bois, jeux sportifs, atelier scientifique et technique, confection de badge et livres
Un pot convivial (sucré et salé)
Un spectacle concert-dansé “Bab’El Dans” de la compagnie Dounia

Square Fernand Jacq 1 All. Romain Rolland, 35200 Rennes Rennes 35200 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne
Pleins de stand pour s’amuser, un pot convivial et un spectacle concert-dansé !

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