La Fête à Fernand Jacq, Square Fernand Jacq, Rennes
vendredi 28 août 2026 · Square Fernand Jacq · Rennes
Informations pratiques
La Fête à Fernand Jacq Vendredi 28 août, 15h00 Square Fernand Jacq Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:00:00+02:00
Au programme :
15h-19h
Des Ateliers : carte participative, grands jeux en bois, jeux sportifs, atelier scientifique et technique, confection de badge et livres
Un pot convivial (sucré et salé)
Un spectacle concert-dansé “Bab’El Dans” de la compagnie Dounia
Square Fernand Jacq 1 All. Romain Rolland, 35200 Rennes Rennes 35200 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne
Pleins de stand pour s’amuser, un pot convivial et un spectacle concert-dansé !
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