La Fête à Fernand Jacq, Square Fernand Jacq, Rennes

Informations pratiques

La Fête à Fernand Jacq Vendredi 28 août, 15h00 Square Fernand Jacq Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:00:00+02:00

Au programme :

15h-19h

Des Ateliers : carte participative, grands jeux en bois, jeux sportifs, atelier scientifique et technique, confection de badge et livres

Un pot convivial (sucré et salé)

Un spectacle concert-dansé “Bab’El Dans” de la compagnie Dounia

Square Fernand Jacq 1 All. Romain Rolland, 35200 Rennes Rennes 35200 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne

Pleins de stand pour s’amuser, un pot convivial et un spectacle concert-dansé !