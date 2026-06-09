Villelongue-d’Aude

LA FÊTE À LA FERME

Villelongue-d’Aude Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Découvrez notre exploitation et nos animaux autour d’un petit marché de producteurs locaux. Restauration sur place et buvette avec Le Tube à Vin .

Visite de la ferme, vente de nos fromages et dégustation.

Découvert de la traite des chèvres à partir de 16h30.

On vous attend nombreux.

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Villelongue-d’Aude 11300 Aude Occitanie +33 6 47 34 64 65 gabelle02soustrobe@gmail.com

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English :

Discover our farm and our animals around a small market of local producers. On-site catering and refreshments with Le Tube à Vin .

Visit the farm, buy our cheeses and taste them.

Goat milking from 4:30pm.

We look forward to seeing you there.

L’événement LA FÊTE À LA FERME Villelongue-d’Aude a été mis à jour le 2026-06-09 par