LA FÊTE À LA FERME Villelongue-d’Aude
LA FÊTE À LA FERME Villelongue-d’Aude dimanche 5 juillet 2026.
Villelongue-d’Aude
LA FÊTE À LA FERME
Villelongue-d’Aude Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Découvrez notre exploitation et nos animaux autour d’un petit marché de producteurs locaux. Restauration sur place et buvette avec Le Tube à Vin .
Visite de la ferme, vente de nos fromages et dégustation.
Découvert de la traite des chèvres à partir de 16h30.
On vous attend nombreux.
.
Villelongue-d’Aude 11300 Aude Occitanie +33 6 47 34 64 65 gabelle02soustrobe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover our farm and our animals around a small market of local producers. On-site catering and refreshments with Le Tube à Vin .
Visit the farm, buy our cheeses and taste them.
Goat milking from 4:30pm.
We look forward to seeing you there.
L’événement LA FÊTE À LA FERME Villelongue-d’Aude a été mis à jour le 2026-06-09 par
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