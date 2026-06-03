OPEN CAVES 2026 DOMAINE CAPDEPON Villelongue-d’Aude
OPEN CAVES 2026 DOMAINE CAPDEPON Villelongue-d’Aude mercredi 22 juillet 2026.
Villelongue-d’Aude
OPEN CAVES 2026 DOMAINE CAPDEPON
4 Chemin de l’Horto Villelongue-d’Aude Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Soirée musicale. Dégustation de nos cuvées et restauration sur place avec des produits locaux.
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4 Chemin de l’Horto Villelongue-d’Aude 11300 Aude Occitanie +33 4 68 69 51 81
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English :
Musical evening. Tasting of our vintages and on-site catering with local produce.
L’événement OPEN CAVES 2026 DOMAINE CAPDEPON Villelongue-d’Aude a été mis à jour le 2026-06-03 par