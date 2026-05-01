La Fête à la Maison de la Nature Maison de la Nature Ferrières-en-Brie
La Fête à la Maison de la Nature Maison de la Nature Ferrières-en-Brie samedi 23 mai 2026.
Ferrières-en-Brie
La Fête à la Maison de la Nature
Maison de la Nature 3 allée du château d’eau Ferrières-en-Brie Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23 17:30:00
Date(s) :
2026-05-23
La Maison de la Nature participe à la 20e édition de la Fête de la Nature.
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Maison de la Nature 3 allée du château d’eau Ferrières-en-Brie 77164 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 87 94 02 01 maisondelanature@marneetgondoire.fr
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English :
La Maison de la Nature takes part in the 20th Fête de la Nature.
L’événement La Fête à la Maison de la Nature Ferrières-en-Brie a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Marne et Gondoire