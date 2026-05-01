La Fête à la Maison de la Nature Maison de la Nature Ferrières-en-Brie

Ferrières-en-Brie

La Fête à la Maison de la Nature

Maison de la Nature 3 allée du château d’eau Ferrières-en-Brie Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23

La Maison de la Nature participe à la 20e édition de la Fête de la Nature.

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Maison de la Nature 3 allée du château d’eau Ferrières-en-Brie 77164 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 87 94 02 01 maisondelanature@marneetgondoire.fr

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English :

La Maison de la Nature takes part in the 20th Fête de la Nature.

L’événement La Fête à la Maison de la Nature Ferrières-en-Brie a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Marne et Gondoire