Informations pratiques

La Fête à Venir – Cie La Littorale Théâtre du Cercle Rennes Vendredi 15 janvier 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarif: 12 € / Tarif réduit: 8 € / Tarif Sortir!: 4 €

Théâtre-récit • Tout public à partir de 12 ans • Séance scolaire le même jour à 14h30 (contacter le théâtre pour les réservations)

Chloé a quinze ans. Elle fréquente le lycée agricole, pourtant son entourage lui refuse la reprise de la ferme familiale, car ce n’est pas un métier féminin

Depuis ce coin de campagne, à l’horizon plutôt bouché, l’adolescente transmet une tension indicible, où se mêlent sentiments de révolte et d’espoir.

Ce récit interroge avec force et vitalité nos rêves et les défis de demain, il en émane un bel élan d’émancipation. Trajet initiatique d’amour, d’amitié et de fête dans lequel nous entraîne la narratrice.

**Texte** Sylvain Levey ( ed. Rue de l’échiquier) • **Mise en scène, interprétation** Sandrine Bodénès • **Aide à la mise en scène/ Direction d’actrice** Rozenn Trégoat • **Création lumière** Gaëlle Fouquet • **Création sonore** Éric Thomas • **Costume** Laure Mahéo • **Scénographie, accessoires** Franck Limon-Duparcmeur • **Accompagnement chorégraphique** Émeline Rabadeux • **Chargée de production** Claire Puget • **Création lumière** Gaëlle Fouquet • **Photo** Marion Poussier

**Coproduction** • Mairie de Penmarc’h-Cap Caval (29), Théâtre du Pays de Morlaix (29), L’Archipel, pôle d’action culturelle, Fouesnant (29), Centre culturel Le Triskell, Pont-L’Abbé (29), Cchpb- Centre culturel Avel Dro, Plozévet (29) • **Soutiens** La Paillette, Rennes (35) Théâtre du cercle, Rennes (35) • **La Littorale est subventionnée par la DRAC Bretagne.**

[lalittorale.blogspot.com](http://lalittorale.blogspot.com/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-15T20:00:00.000+01:00

Fin : 2027-01-15T21:00:00.000+01:00

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http://www.theatreducercle.com https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle/evenements/la-fete-a-venir-cie-la-littorale

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



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