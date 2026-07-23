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AGENDA · Teyssières

La Fête au village de Teyssières Teyssières

samedi 1 août 2026 · Teyssières

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Cour de la Mairie
Ville
26220 Teyssières
Département
Drôme
Tarif

Teyssières

La Fête au village de Teyssières

Cour de la Mairie Teyssières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

16h30 Concours d’épouvantails. Jeux en bois et course de lenteur
Spectacle aérien Eclats de Vies à 18h30, libre participation
20h soupe au pistou
Animation musicale
  .

Cour de la Mairie Teyssières 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 21 28  frederic.bouchet84@free.fr

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English :

4:30 p.m.: Scarecrow contest. Wooden games and slow race
Eclats de Vies aerial show at 6:30 p.m., donation-based
8:00 p.m.: Pistou soup
Live music

L’événement La Fête au village de Teyssières Teyssières a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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