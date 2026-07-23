Informations pratiques

Teyssières

La Fête au village de Teyssières

Cour de la Mairie Teyssières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

16h30 Concours d’épouvantails. Jeux en bois et course de lenteur

Spectacle aérien Eclats de Vies à 18h30, libre participation

20h soupe au pistou

Animation musicale

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Cour de la Mairie Teyssières 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 21 28 frederic.bouchet84@free.fr

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English :

4:30 p.m.: Scarecrow contest. Wooden games and slow race

Eclats de Vies aerial show at 6:30 p.m., donation-based

8:00 p.m.: Pistou soup

Live music

L’événement La Fête au village de Teyssières Teyssières a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux