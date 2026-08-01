Informations pratiques

Basly

La Fête de Basly est de retour !

Ancienne école maternelle Basly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Repas (ou possibilité d’apporter votre pique-nique), soirée dansante animée par Cocktail Passion puis retraite aux flambeaux. Et pour finir en beauté, un superbe feu d’artifice

Rendez-vous le vendredi 28 août, à l’ancienne école maternelle, pour une Fête du Village placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur !

Fête organisée par la Mairie et le comité des fêtes Basly Mouv’.

Au programme

Un délicieux repas (ou la possibilité d’apporter votre pique-nique) à partager en famille ou entre amis

Une soirée dansante animée par Cocktail Passion

Une retraite aux flambeaux pour petits et grands

Et pour finir en beauté… un superbe feu d’artifice !

Avant que chacun ne reprenne le rythme de la rentrée, offrons-nous une soirée de retrouvailles, de rires et de fête. Venez partager ce beau moment avec nous !

Les inscriptions pour le repas sont ouvertes ! Ne tardez pas à réserver votre place et rejoignez-nous pour faire de cette soirée un moment inoubliable.

https://www.helloasso.com/associations/basly-mouv/evenements/14-juillet-plateau-repas-2

Le 28 août, tout le village est en fête… et il ne manque plus que vous ! .

Ancienne école maternelle Basly 14610 Calvados Normandie +33 6 88 38 29 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Fête de Basly est de retour !

Dinner (or the option to bring your own picnic), a dance evening hosted by Cocktail Passion, followed by a torchlight procession. And to round it all off in style, a spectacular fireworks display

L’événement La Fête de Basly est de retour ! Basly a été mis à jour le 2026-07-27 par Calvados Attractivité