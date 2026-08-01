La Fête de Basly est de retour ! Basly
vendredi 28 août 2026 · Basly
Informations pratiques
Basly
La Fête de Basly est de retour !
Ancienne école maternelle Basly Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Repas (ou possibilité d’apporter votre pique-nique), soirée dansante animée par Cocktail Passion puis retraite aux flambeaux. Et pour finir en beauté, un superbe feu d’artifice
Rendez-vous le vendredi 28 août, à l’ancienne école maternelle, pour une Fête du Village placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur !
Fête organisée par la Mairie et le comité des fêtes Basly Mouv’.
Au programme
Un délicieux repas (ou la possibilité d’apporter votre pique-nique) à partager en famille ou entre amis
Une soirée dansante animée par Cocktail Passion
Une retraite aux flambeaux pour petits et grands
Et pour finir en beauté… un superbe feu d’artifice !
Avant que chacun ne reprenne le rythme de la rentrée, offrons-nous une soirée de retrouvailles, de rires et de fête. Venez partager ce beau moment avec nous !
Les inscriptions pour le repas sont ouvertes ! Ne tardez pas à réserver votre place et rejoignez-nous pour faire de cette soirée un moment inoubliable.
https://www.helloasso.com/associations/basly-mouv/evenements/14-juillet-plateau-repas-2
Le 28 août, tout le village est en fête… et il ne manque plus que vous ! .
Ancienne école maternelle Basly 14610 Calvados Normandie +33 6 88 38 29 14
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English : La Fête de Basly est de retour !
Dinner (or the option to bring your own picnic), a dance evening hosted by Cocktail Passion, followed by a torchlight procession. And to round it all off in style, a spectacular fireworks display
L’événement La Fête de Basly est de retour ! Basly a été mis à jour le 2026-07-27 par Calvados Attractivité
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