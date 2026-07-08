La fête de la Fabrique Le Pôle Saint-Pierre-du-Mont

Informations pratiques

Saint-Pierre-du-Mont

La fête de la Fabrique

Le Pôle 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03 17:15:00

Date(s) :

2026-10-03

La compagnie de danse landaise vous propose de clôturer le Gasc’On Tour 2026 avec un grand spectacle partagé, à l’image de notre société danseurs et public, nous y sommes tous acteurs.

On s’interroge, on doute ensemble et, surtout, on se met en mouvement pour développer notre puissance d’action sur le monde. On y vient en solo, et on repart en société.

• Edith Lizion et Julien Moinel Compagnie Le Ventre OBLIQUE

• Aurélia Ciano Compagnie Donc du coup SUBITEMENT

• Rémi Labrouche Compagnie ICI COMMENCE CÂLINS POULPE

• Johanny Bert Théâtre de Romette AMOUR, GLOIRE ET CIMENT !

• Alain Larribet Compagnie Le berger des sons INNU UMAN

• Vincent Menjou-Cortès Compagnie Salut Martine L’HOMME DÉ

• Camille Panonacle & Jonathan Michel Compagnie Contrechamp SHÉHÉRAZADE SUSPENDUE À LA FALAISE

• Magali Pobel et Pierre-Johann Suc Compagnie Androphyne ON VERRA ! .

Le Pôle 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10

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English : La fête de la Fabrique

L’événement La fête de la Fabrique Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Mont-de-Marsan