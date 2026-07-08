La fête de la Fabrique Le Pôle Saint-Pierre-du-Mont
samedi 3 octobre 2026 · Le Pôle · Saint-Pierre-du-Mont
Informations pratiques
Saint-Pierre-du-Mont
La fête de la Fabrique
Le Pôle 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 17:15:00
Date(s) :
2026-10-03
La compagnie de danse landaise vous propose de clôturer le Gasc’On Tour 2026 avec un grand spectacle partagé, à l’image de notre société danseurs et public, nous y sommes tous acteurs.
On s’interroge, on doute ensemble et, surtout, on se met en mouvement pour développer notre puissance d’action sur le monde. On y vient en solo, et on repart en société.
• Edith Lizion et Julien Moinel Compagnie Le Ventre OBLIQUE
• Aurélia Ciano Compagnie Donc du coup SUBITEMENT
• Rémi Labrouche Compagnie ICI COMMENCE CÂLINS POULPE
• Johanny Bert Théâtre de Romette AMOUR, GLOIRE ET CIMENT !
• Alain Larribet Compagnie Le berger des sons INNU UMAN
• Vincent Menjou-Cortès Compagnie Salut Martine L’HOMME DÉ
• Camille Panonacle & Jonathan Michel Compagnie Contrechamp SHÉHÉRAZADE SUSPENDUE À LA FALAISE
• Magali Pobel et Pierre-Johann Suc Compagnie Androphyne ON VERRA ! .
Le Pôle 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10
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English : La fête de la Fabrique
L’événement La fête de la Fabrique Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Mont-de-Marsan
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