Moun en Fanfare Centre commercial Grand Moun Saint-Pierre-du-Mont

Informations pratiques

Saint-Pierre-du-Mont

Moun en Fanfare

Centre commercial Grand Moun 200, boulevard Oscar Niemeyer Saint-Pierre-du-Mont Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-05

Pour sa 4ᵉ édition, le festival Moun en Fanfare prolonge l’été avec une programmation aussi riche que festive !

– Des concerts privés

– Des concerts privés gratuits

– Une grande soirée

Du 5 au 12 septembre, tout un territoire vibrera au rythme de la musique 35 concerts et spectacles investiront 28 lieux de l’agglomération du Marsan. Ici, la fête se vit partout, dans les rues, sur les places, au détour d’un marché. Fidèle à son esprit populaire et inclusif, le festival franchit aussi les portes des structures médico-sociales et éducatives (écoles, hôpitaux, EHPAD…) pour aller à la rencontre de tous les publics, y compris ceux qui ne peuvent pas toujours se déplacer. Une grande partie des événements est gratuite, afin de permettre au plus grand nombre de participer à cette aventure collective. .

Centre commercial Grand Moun 200, boulevard Oscar Niemeyer Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine indo@mounenfanfare.com

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English :

L’événement Moun en Fanfare Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mont-de-Marsan