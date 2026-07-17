Informations pratiques

Saint-Pierre-du-Mont

Fit Beach Volley

Base de Loisirs de Menasse Saint-Pierre-du-Mont Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 09:00:00

fin : 2026-08-29 10:30:00

Date(s) :

2026-08-18 2026-08-22 2026-08-25 2026-08-29

Du Fitness et du beach Volley à l’aréna beach de la Base de Losirs.

Ouvert à tous débutants, sportifs etc convivial, ludique et fun .

Base de Loisirs de Menasse Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 55 44 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fit Beach Volley

L’événement Fit Beach Volley Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Mont-de-Marsan