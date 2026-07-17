Fit Beach Volley Saint-Pierre-du-Mont
mardi 18 août 2026 · Saint-Pierre-du-Mont
Informations pratiques
Saint-Pierre-du-Mont
Fit Beach Volley
Base de Loisirs de Menasse Saint-Pierre-du-Mont Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 09:00:00
fin : 2026-08-29 10:30:00
Date(s) :
2026-08-18 2026-08-22 2026-08-25 2026-08-29
Du Fitness et du beach Volley à l’aréna beach de la Base de Losirs.
Ouvert à tous débutants, sportifs etc convivial, ludique et fun .
Base de Loisirs de Menasse Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 55 44 79
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English : Fit Beach Volley
L’événement Fit Beach Volley Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Mont-de-Marsan
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