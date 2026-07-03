Slava’s Snow Show Le Pôle Saint-Pierre-du-Mont

Informations pratiques

Saint-Pierre-du-Mont

Slava’s Snow Show

Le Pôle 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 11:00:00

fin : 2026-11-22 13:00:00

Date(s) :

2026-11-18 2026-11-21 2026-11-22

En tournée depuis 33 ans, le succès de Slava’s Snowshow ne connaît pas d’égal ! Présenté dans plus de 40 pays à travers le monde, avec plus de 14 000 représentations et plus de 12 millions de spectateurs (dont certains redevenus instantanément des enfants !), ce chef-d’œuvre absolu de l’art du clown est de passage pour la première fois dans les Landes !

Voyage merveilleux dans l’univers enneigé de son créateur, Slava’s Snowshow nous invite à vivre, entre rires et larmes, les aventures de clowns mélancoliques aux immenses chaussures rouges, aux bonnets à grandes oreilles et à l’imagination fertile. Bulles de savon, toile d’araignée géante, tempête de neige, créatures fantasmagoriques… Construit autour d’une succession de séquences burlesques, généreuses et colorées, ce spectacle pour petits et grands est fait de poésie pure. Il joue autant de nos drames d’adultes que de nos rêves d’enf .

Le Pôle 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10 billetterie@theatredegascogne.fr

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English : Slava’s Snow Show

L’événement Slava’s Snow Show Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Mont-de-Marsan