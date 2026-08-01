Informations pratiques

Jarny

La fête de la grotte

rue des ormes Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 21:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Dans le cadre de la Fête de la Grotte, organisée par le Comité de Quartier de Jarny, venez découvrir

Son vide grenier (réservation par mail)

et ses divers animations

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

rue des ormes Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 20 67 20 asso.les.moulinelles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the F%EAte de la Grotte, organized by the Jarny Neighborhood Committee, come discover

its yard sale (reservations by email)

and its various activities

Refreshments and food available on site

L’événement La fête de la grotte Jarny a été mis à jour le 2026-07-28 par MILTOL