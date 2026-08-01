La fête de la grotte Jarny
samedi 15 août 2026 · Jarny
Informations pratiques
Jarny
La fête de la grotte
rue des ormes Jarny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 21:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Dans le cadre de la Fête de la Grotte, organisée par le Comité de Quartier de Jarny, venez découvrir
Son vide grenier (réservation par mail)
et ses divers animations
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
rue des ormes Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 20 67 20 asso.les.moulinelles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the F%EAte de la Grotte, organized by the Jarny Neighborhood Committee, come discover
its yard sale (reservations by email)
and its various activities
Refreshments and food available on site
L’événement La fête de la grotte Jarny a été mis à jour le 2026-07-28 par MILTOL
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