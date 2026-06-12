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La Fête de la musique Roz Marine Restaurant L’Haliotis Plage de Trestraou Perros-Guirec

La Fête de la musique Roz Marine Restaurant L’Haliotis Plage de Trestraou Perros-Guirec samedi 20 juin 2026.

Lieu : Plage de Trestraou

Adresse : 58 Boulevard Thalassa

Ville : 22700 Perros-Guirec

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Perros-Guirec

La Fête de la musique Roz Marine Restaurant L’Haliotis

Plage de Trestraou 58 Boulevard Thalassa Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Profitez d’un dîner-concert au restaurant L’Haliotis avec Swingin’Easy Duo.

Soirée jazz, pop & soul portée par la voix de Doris Bula et la guitare de Louis Alléaume.   .

Plage de Trestraou 58 Boulevard Thalassa Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 63 02 22 

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English :

L’événement La Fête de la musique Roz Marine Restaurant L’Haliotis Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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