La Fête de la musique Roz Marine Restaurant L’Haliotis Plage de Trestraou Perros-Guirec
La Fête de la musique Roz Marine Restaurant L’Haliotis Plage de Trestraou Perros-Guirec samedi 20 juin 2026.
Perros-Guirec
La Fête de la musique Roz Marine Restaurant L’Haliotis
Plage de Trestraou 58 Boulevard Thalassa Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Profitez d’un dîner-concert au restaurant L’Haliotis avec Swingin’Easy Duo.
Soirée jazz, pop & soul portée par la voix de Doris Bula et la guitare de Louis Alléaume. .
Plage de Trestraou 58 Boulevard Thalassa Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 63 02 22
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English :
L’événement La Fête de la musique Roz Marine Restaurant L’Haliotis Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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