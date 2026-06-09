DJ Family au Café Breton ! Perros-Guirec samedi 13 juin 2026.

Perros-Guirec

DJ Family au Café Breton !

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Des classiques d’hier aux pépites d’aujourd’hui, toutes les générations vont se retrouver sur le dancefloor !

Aux commandes DJ Family, avec une sélection éclectique mêlant grooves intemporels, sons rétros et rythmes actuels pour faire danser tout le monde jusqu’au bout de la nuit.

Bonnes vibes et ambiance conviviale, préparez-vous à partager un vrai moment festif en famille ou entre amis.

Restauration sur place de 19h à 21h.

Entrée gratuite sans réservation. .

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

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English :

L’événement DJ Family au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme de Perros-Guirec