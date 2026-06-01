La Fête de la musique Roz Marine Restaurant L’Haliotis Plage de Trestraou Perros-Guirec
La Fête de la musique Roz Marine Restaurant L’Haliotis Plage de Trestraou Perros-Guirec dimanche 21 juin 2026.
Perros-Guirec
La Fête de la musique Roz Marine Restaurant L’Haliotis
Plage de Trestraou 58 Boulevard Thalassa Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
La terrasse de l »Haliotis s’anime avec Elezo dans une ambiance house, électro, lounge, accompagné de B4Sax au saxophone. .
Plage de Trestraou 58 Boulevard Thalassa Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 63 02 22
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L’événement La Fête de la musique Roz Marine Restaurant L’Haliotis Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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