La Fête de la musique Roz Marine Restaurant L’Haliotis Plage de Trestraou Perros-Guirec dimanche 21 juin 2026.

Perros-Guirec

La Fête de la musique Roz Marine Restaurant L’Haliotis

Plage de Trestraou 58 Boulevard Thalassa Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La terrasse de l »Haliotis s’anime avec Elezo dans une ambiance house, électro, lounge, accompagné de B4Sax au saxophone. .

Plage de Trestraou 58 Boulevard Thalassa Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 63 02 22

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English :

L’événement La Fête de la musique Roz Marine Restaurant L’Haliotis Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Perros-Guirec