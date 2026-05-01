Mauguio

LA FÊTE DE LA NATURE

Chemin de Bentenac Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Cette année, la Fête de la Nature souffle sa 10e bougie !

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 30 mai au Parc Paysager de Mauguio, pour célébrer ensemble l’anniversaire de notre belle fête.

Ateliers pédagogiques et créatifs, balades en calèche, kayak géant sur l’étang, escape game, déambulations musicales, observations de la faune et de la flore qui nous entourent, … Un programme riche en découvertes, alliant nouveautés et histoire, avec les acteurs incontournables qui font vivre notre évènement depuis tant d’années.

Toute la journée, participez à des animations ludiques et engagées qui vous aideront à mieux comprendre notre environnement, les spécificités de notre territoire, les différentes espèces qu’il abrite et comment les préserver.

Alors rejoignez-nous et devenez de véritables experts de la nature !

Date Le samedi 30 mai de 10h à 18h

Lieu Parc Paysager mauguio

Gratuit et ouvert à tous .

Chemin de Bentenac Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 05 47 communication@mauguio-carnon.com

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English :

This year, the Fête de la Nature celebrates its 10th anniversary!

L’événement LA FÊTE DE LA NATURE Mauguio a été mis à jour le 2026-05-08 par 34 OT MAUGUIO-CARNON