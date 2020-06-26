Mauguio

SOIRÉE CLUBBING WAKE UP

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Profitez d’une soirée clubbing aux arènes de Mauguio !

Vous avez entre 15 et 25 ans et vous voulez vivre une soirée clubbing animée par des DJs de renom ? C’est à Mauguio Carnon que ça se passe, dans les arènes, et c’est gratuit !

Faire la fête autrement La soirée Wake Up a été lancée en 2011, et depuis ce rendez-vous attire de plus en plus de jeunes. La Wake Up a lieu en fin d’année scolaire, l’occasion rêvée de décompresser après une année bien remplie.

Mais si la Wake Up est un moment où l’on fait la fête, c’est aussi un concept original visant à sensibiliser les jeunes sur la dissociation possible entre faire la fête et les drogues, l’alcool et les autres addictions. Durant la soirée, une équipe de professionnels va à la rencontre de chacun et effectue une mission de prévention et de sensibilisation. C’est aussi l’occasion pour les jeunes talents de la ville de monter sur scène et faire leur propre expérience !

Créée et portée par le Pôle Jeunesse et Médiation, la Wake Up, c’est aussi l’histoire d’un collectif, composé de jeunes de la ville qui s’impliquent et organisent chaque aspect du projet tout au long de l’année, afin que cette soirée soit un succès.

Alors, si vous aussi, vous avez envie de faire la fête autrement, de profiter du dancefloor des arènes et de vibrer sur le son de nos DJs, rendez-vous pour la prochaine soirée clubbing Wake up !

Vendredi 26 juin à 20h

Arènes de Mauguio gratuit .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 12 05 83

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English : SOIRÉE CLUBBING WAKE UP

Enjoy a clubbing evening at the Mauguio arenas!

L’événement SOIRÉE CLUBBING WAKE UP Mauguio a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OT MAUGUIO-CARNON