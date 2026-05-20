LEVEZ L’ENCRE ! Mauguio
LEVEZ L’ENCRE ! Mauguio samedi 27 juin 2026.
Mauguio
LEVEZ L’ENCRE !
Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Ne manquez pas la 5ème édition du festival littéraire LEVEZ L’ENCRE!
La Médiathèque de l’Ancre et l’Office de Tourisme de Mauguio Carnon vous invite lors de cette 5ème édition du festival littéraire LEVEZ L’ENCRE à rencontrer auteurs et illustrateurs jeunesse le temps d’un week-end !
Partagez une expérience inoubliable qui vous projette dans le monde de l’imagination et de la création, au travers de balades contées, expositions, ateliers d’illustration et écriture, accompagnés par des professionnels du monde du livre. Découvrez le programme
SAMEDI 27 JUIN
> 11H BAL COMPTINES par la Compagnie Chant Dessus Dessous Sous les pins sur le port
Intergénérationnel dès 2 ans Durée 45 min
> 14H PROJECTION Le grand voyage de Gouti Salle des Cistes
Intergénérationnel dès 3 ans Durée 26 min
> 15H ATELIERS Sous les pins sur le port
Atelier d’illustration Les fleurs secrètes avec Pauline Comis
Intergénérationnel dès 6 ans Durée 1h30
Atelier d’illustration L’île aux oiseaux avec Peggy Nille
Intergénérationnel dès 4 ans Durée 1h30
Atelier philo Les mamies attaquent ! avec Claire Renaud
Enfants de 7 à 10 ans Durée 1h
> 16H30 VENTES DÉDICACES Espace Librairie Nemo
En présence de Pauline Comis, Peggy Nille, Claire Renaud Durée 1h
> 20H BALADE CONTÉE L’échappée belle par Mathilde de Lapeyre Départ depuis la salle des Cistes
Public familial dès 6 ans Durée 1h30
Ouverture de l’espace librairie et des expositions 14h 18h
DIMANCHE 28 JUIN
> 10H SPECTACLE De quelle couleur est le vent ? par Laurence Pagès Salle Rosa Parks
Enfants de 0 à 6 ans accompagnés Durée 35 min
> 10H & 15H ATELIERS Sous les pins sur le Port
10h Atelier d’illustration Dans la forêt au clair de lune avec Pauline Comis
Intergénérationnel dès 6 ans Durée 1h30
10h Atelier d’illustration L’île aux oiseaux avec Peggy Nille
Intergénérationnel dès 4 ans Durée 1h30
10h Atelier philo Mamie Pirouette avec Claire Renaud
Enfants de 7 à 10 ans Durée 1h
15h Atelier d’illustration Les fourmis et la cigale avec Pauline Comis
Intergénérationnel dès 6 ans Durée 1h30
15h Atelier La fabrique à contes avec Mathilde de Lapeyre
Intergénérationnel dès 6 ans Durée 1h30
15h Atelier lecture Le tout petit monsieur et la très grande dame avec Claire Renaud
Enfants de 4 à 7 ans Durée 1h
> 11H30 TIRAGE AU SORT DU GRAND JEU CONCOURS, VENTES DÉDICACES Espace librairie Nemo
En présence de Pauline Comis, Peggy Nille, Claire Renaud Durée 1h
> 16H30 VENTES DÉDICACES Espace librairie Nemo
En présence de Pauline Comis, Claire Renaud Durée 1h
> 18H CONCERT DESSINÉ Salle Rosa Parks
Magnifique nature par Peggy Nille, accompagnée par Nicolas Delorme
Tout public dès 3 ans Durée 45 min de concert + 15 min d’échanges
> 19H VENTES DÉDICACES Salle Rosa Parks
En présence de Peggy Nille Durée 1h
Inscriptions ouvertes à partir du lundi 25 mai à l’Office de Tourisme et à la médiathèque de l’Ancre.
Découvrez les invités, détails des ateliers et spectacles dans le programme.
Tous les événements sont proposés gratuitement sur réservation.
INFOS & INSCRIPTIONS
Office de tourisme de Mauguio Carnon 04 67 50 51 15
Médiathèque de l’Ancre 04 67 68 00 28 .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com
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English :
Don’t miss the 5th edition of the literary festival LEVEZ L’ENCRE!
L’événement LEVEZ L’ENCRE ! Mauguio a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
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