Mauguio

LEVEZ L’ENCRE !

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Ne manquez pas la 5ème édition du festival littéraire LEVEZ L’ENCRE!

La Médiathèque de l’Ancre et l’Office de Tourisme de Mauguio Carnon vous invite lors de cette 5ème édition du festival littéraire LEVEZ L’ENCRE à rencontrer auteurs et illustrateurs jeunesse le temps d’un week-end !

Partagez une expérience inoubliable qui vous projette dans le monde de l’imagination et de la création, au travers de balades contées, expositions, ateliers d’illustration et écriture, accompagnés par des professionnels du monde du livre. Découvrez le programme

SAMEDI 27 JUIN

> 11H BAL COMPTINES par la Compagnie Chant Dessus Dessous Sous les pins sur le port

Intergénérationnel dès 2 ans Durée 45 min

> 14H PROJECTION Le grand voyage de Gouti Salle des Cistes

Intergénérationnel dès 3 ans Durée 26 min

> 15H ATELIERS Sous les pins sur le port

Atelier d’illustration Les fleurs secrètes avec Pauline Comis

Intergénérationnel dès 6 ans Durée 1h30

Atelier d’illustration L’île aux oiseaux avec Peggy Nille

Intergénérationnel dès 4 ans Durée 1h30

Atelier philo Les mamies attaquent ! avec Claire Renaud

Enfants de 7 à 10 ans Durée 1h

> 16H30 VENTES DÉDICACES Espace Librairie Nemo

En présence de Pauline Comis, Peggy Nille, Claire Renaud Durée 1h

> 20H BALADE CONTÉE L’échappée belle par Mathilde de Lapeyre Départ depuis la salle des Cistes

Public familial dès 6 ans Durée 1h30

Ouverture de l’espace librairie et des expositions 14h 18h

DIMANCHE 28 JUIN

> 10H SPECTACLE De quelle couleur est le vent ? par Laurence Pagès Salle Rosa Parks

Enfants de 0 à 6 ans accompagnés Durée 35 min

> 10H & 15H ATELIERS Sous les pins sur le Port

10h Atelier d’illustration Dans la forêt au clair de lune avec Pauline Comis

Intergénérationnel dès 6 ans Durée 1h30

10h Atelier d’illustration L’île aux oiseaux avec Peggy Nille

Intergénérationnel dès 4 ans Durée 1h30

10h Atelier philo Mamie Pirouette avec Claire Renaud

Enfants de 7 à 10 ans Durée 1h

15h Atelier d’illustration Les fourmis et la cigale avec Pauline Comis

Intergénérationnel dès 6 ans Durée 1h30

15h Atelier La fabrique à contes avec Mathilde de Lapeyre

Intergénérationnel dès 6 ans Durée 1h30

15h Atelier lecture Le tout petit monsieur et la très grande dame avec Claire Renaud

Enfants de 4 à 7 ans Durée 1h

> 11H30 TIRAGE AU SORT DU GRAND JEU CONCOURS, VENTES DÉDICACES Espace librairie Nemo

En présence de Pauline Comis, Peggy Nille, Claire Renaud Durée 1h

> 16H30 VENTES DÉDICACES Espace librairie Nemo

En présence de Pauline Comis, Claire Renaud Durée 1h

> 18H CONCERT DESSINÉ Salle Rosa Parks

Magnifique nature par Peggy Nille, accompagnée par Nicolas Delorme

Tout public dès 3 ans Durée 45 min de concert + 15 min d’échanges

> 19H VENTES DÉDICACES Salle Rosa Parks

En présence de Peggy Nille Durée 1h

Inscriptions ouvertes à partir du lundi 25 mai à l’Office de Tourisme et à la médiathèque de l’Ancre.

Découvrez les invités, détails des ateliers et spectacles dans le programme.

Tous les événements sont proposés gratuitement sur réservation.

INFOS & INSCRIPTIONS

Office de tourisme de Mauguio Carnon 04 67 50 51 15

Médiathèque de l’Ancre 04 67 68 00 28 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com

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English :

Don’t miss the 5th edition of the literary festival LEVEZ L’ENCRE!

L’événement LEVEZ L’ENCRE ! Mauguio a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 OT MAUGUIO-CARNON