MARDI CINÉMA COMPOSTELLE Mauguio
MARDI CINÉMA COMPOSTELLE Mauguio mardi 26 mai 2026.
Mauguio
MARDI CINÉMA COMPOSTELLE
Boulevard Anterrieu Mauguio Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Découvrez ce film au Théâtre Bassaget à Mauguio !
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.
Inspiré d’une histoire vraie.
Réalisateur Yann Samuell
Avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey
Genre Comédie, Drame
Mardi 26 mai à 20h
Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan
Durée 1h54
Théâtre Bassaget
Boulevard Anterrieu
34130 Mauguio .
Boulevard Anterrieu Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35 culture@mauguio-carnon.com
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English :
Discover this film at the Théâtre Bassaget in Mauguio!
L’événement MARDI CINÉMA COMPOSTELLE Mauguio a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
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