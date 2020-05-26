Mauguio

MARDI CINÉMA COMPOSTELLE

Boulevard Anterrieu Mauguio Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Découvrez ce film au Théâtre Bassaget à Mauguio !

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Inspiré d’une histoire vraie.

Réalisateur Yann Samuell

Avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey

Genre Comédie, Drame

Mardi 26 mai à 20h

Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan

Durée 1h54

Théâtre Bassaget

Boulevard Anterrieu

34130 Mauguio .

Boulevard Anterrieu Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35 culture@mauguio-carnon.com

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English :

Discover this film at the Théâtre Bassaget in Mauguio!

L’événement MARDI CINÉMA COMPOSTELLE Mauguio a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT MAUGUIO-CARNON