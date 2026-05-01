Mauguio

CANAL VÉLO EN FÊTE

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Les sports, la culture et les loisirs en lien avec le Canal du Rhône à Sète à l’honneur !

Organisé par VNF (Voies Navigables de France) du 29 au 31 mai, l’événement Le canal vélo en fête sera de passage à Carnon ! À terre ou sur l’eau, découvrez les richesses du territoire avec les acteurs qui font vivre le Canal du Rhône à Sète.

AU PROGRAMME

DIMANCHE 31 MAI

-> Éco-tour en canoé Géant Rabaska

Organisé en partenariat avec l’Échappée Verte et commenté par le SYMBO. Thématique Le canal, les métiers de la pêche, la bâtisse mystérieuse de l’Avranche… Horaires 10h 12h 14h 16h

Tarifs 5 € la balade 8 € pack canoë + trottinette

Départ Base de mise à l’eau club d’Aviron

Inscription Office de tourisme de Mauguio Carnon 04 67 50 51 15

-> Balade en trottinette électrique cabanes et étangs

Organisé en partenariat avec Trot Évasion. Découverte des cabanes de Carnon et observation de la faune et de la flore des étangs.

Horaires 10h 12h 14h 16h

Tarifs 5 € la balade 8 € pack canoë + trottinette

Départ Base de mise à l’eau club d’Aviron

Inscription Office de tourisme de Mauguio Carnon 04 67 50 51 15

-> Initiation à l’aviron

Horaires de 10h à 16h

Tarif Gratuit

Départ Base de mise à l’eau club d’Aviron

Nous vous invitons à vous munir de bonnes chaussures ainsi que d’une gourde remplie d’eau pour cette journée sportive ! .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com

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English :

Sports, culture and leisure activities linked to the Canal du Rhône à Sète in the spotlight!

L’événement CANAL VÉLO EN FÊTE Mauguio a été mis à jour le 2026-05-08 par 34 OT MAUGUIO-CARNON