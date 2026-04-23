Mauguio

TWIST & CARS

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Rendez-vous jeudi 14 mai sur le port de Carnon pour le retour de TWIST & CARS !

Préparez-vous à plonger dans une ambiance rétro et festive à Carnon avec l’événement Twist & Cars ! Le temps d’une journée, voitures de collection rutilantes et musique entraînante se rencontrent pour offrir un véritable voyage dans les années vintage.

Sur le front de mer, passionnés d’automobiles et curieux se retrouvent pour admirer de superbes modèles d’époque, échanger avec leurs propriétaires et revivre l’élégance d’un autre temps. En toile de fond, les rythmes twist et rock’n’roll invitent à se laisser porter… et pourquoi pas esquisser quelques pas de danse !

Entre exposition de voitures, animations et ambiance conviviale, Twist & Cars est le rendez-vous idéal pour partager un moment festif en famille ou entre amis, dans un cadre estival unique.

Un événement à ne pas manquer pour tous les amoureux de belles mécaniques et de musique rétro !

De 9h30 à 20h Sur le port

Renseignements :

Office de Tourisme de Mauguio Carnon 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com

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English :

Join us on Thursday, May 14th at the port of Carnon for the return of TWIST & CARS!

L’événement TWIST & CARS Mauguio a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT MAUGUIO-CARNON