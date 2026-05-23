37ÈME ROMERIA DEL ENCUENTRO Mauguio
37ÈME ROMERIA DEL ENCUENTRO Mauguio vendredi 5 juin 2026.
Mauguio
37ÈME ROMERIA DEL ENCUENTRO
Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Rendez-vous à Mauguio pour la 37ème édition de la Romeria del encuentro !
Du 5 au 7 juin 2026, la Ville de Mauguio Carnon vous invite à la fête pour la 37e édition de la Romería del Encuentro, évènement emblématique et incontournable du territoire.
Chaque année, la Romería del Encuentro fait vivre la ville à l’heure espagnole et offre une expérience unique, entre émotions, rencontres et festivités.
Flamenco passionné, procession traditionnelle, paellas aux saveurs ensoleillées, concours de sévillanes envoûtant, casetas à l’ambiance chaleureuse, … Le temps d’un week-end, plongez au cœur de la culture espagnole et découvrez toute sa richesse à travers de nombreuses animations mettant à l’honneur les traditions, l’histoire et l’authenticité de la commune.
Ensemble, célébrons les plus belles facettes de cette culture, qui font l’identité et l’histoire de Mauguio Carnon !
Mauguio Carnon, ville festive, ville de traditions !
> Découvrez le programme ci-dessous
> Renseignements : 04 67 29 65 35 .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 76 96 culture@mauguio-carnon.com
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English : 37ÈME ROMERIA DEL ENCUENTRO
See you in Mauguio for the 37th edition of the Romeria del encuentro!
L’événement 37ÈME ROMERIA DEL ENCUENTRO Mauguio a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
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