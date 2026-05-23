Mauguio

37ÈME ROMERIA DEL ENCUENTRO

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Rendez-vous à Mauguio pour la 37ème édition de la Romeria del encuentro !

Du 5 au 7 juin 2026, la Ville de Mauguio Carnon vous invite à la fête pour la 37e édition de la Romería del Encuentro, évènement emblématique et incontournable du territoire.

Chaque année, la Romería del Encuentro fait vivre la ville à l’heure espagnole et offre une expérience unique, entre émotions, rencontres et festivités.

Flamenco passionné, procession traditionnelle, paellas aux saveurs ensoleillées, concours de sévillanes envoûtant, casetas à l’ambiance chaleureuse, … Le temps d’un week-end, plongez au cœur de la culture espagnole et découvrez toute sa richesse à travers de nombreuses animations mettant à l’honneur les traditions, l’histoire et l’authenticité de la commune.

Ensemble, célébrons les plus belles facettes de cette culture, qui font l’identité et l’histoire de Mauguio Carnon !

Mauguio Carnon, ville festive, ville de traditions !

> Découvrez le programme ci-dessous

> Renseignements : 04 67 29 65 35 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 76 96 culture@mauguio-carnon.com

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English : 37ÈME ROMERIA DEL ENCUENTRO

See you in Mauguio for the 37th edition of the Romeria del encuentro!

L’événement 37ÈME ROMERIA DEL ENCUENTRO Mauguio a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OT MAUGUIO-CARNON