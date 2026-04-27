Mauguio

LE CARTEL DE LA NOVILLADA DE LA ROMERÍA

Boulevard Jean Macé Mauguio Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Cercle Taurin Toros y Toreros a dévoilé le cartel de la novillada de la 37ème Romería del

Encuentro de Mauguio qui aura lieu le samedi 6 juin à 17h30.

Le cartel sera composé de Nino Julian, Victor et Clovis. Ils affronteront des novillos de 6

ganaderias françaises Gallon, Jalabert Frères, Pagès Mailhan, Cuillé, Barcelo et La Paluna.

En matinée à 11h, le Cercle Taurin Toros y Toreros organisera à nouveau une tienta

commentée et pédagogique dans les Arènes de Mauguio avec Andy Younes et des vaches de

la ganaderia Pagès-Mailhan. Entrée gratuite. .

Boulevard Jean Macé Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 6 70 32 30 06 billeterie.mauguio@gmail.com

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English :

L’événement LE CARTEL DE LA NOVILLADA DE LA ROMERÍA Mauguio a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 ADT34