LE CARTEL DE LA NOVILLADA DE LA ROMERÍA Mauguio
LE CARTEL DE LA NOVILLADA DE LA ROMERÍA Mauguio samedi 6 juin 2026.
Mauguio
LE CARTEL DE LA NOVILLADA DE LA ROMERÍA
Boulevard Jean Macé Mauguio Hérault
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le Cercle Taurin Toros y Toreros a dévoilé le cartel de la novillada de la 37ème Romería del
Encuentro de Mauguio qui aura lieu le samedi 6 juin à 17h30.
Le cartel sera composé de Nino Julian, Victor et Clovis. Ils affronteront des novillos de 6
ganaderias françaises Gallon, Jalabert Frères, Pagès Mailhan, Cuillé, Barcelo et La Paluna.
En matinée à 11h, le Cercle Taurin Toros y Toreros organisera à nouveau une tienta
commentée et pédagogique dans les Arènes de Mauguio avec Andy Younes et des vaches de
la ganaderia Pagès-Mailhan. Entrée gratuite. .
Boulevard Jean Macé Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 6 70 32 30 06 billeterie.mauguio@gmail.com
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English :
L’événement LE CARTEL DE LA NOVILLADA DE LA ROMERÍA Mauguio a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 ADT34
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