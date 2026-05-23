Mauguio

MARCHE NATIONALE POUR LA VUE

Mauguio Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Rendez-vous pour une matinée alliant bord de mer, sport et solidarité à Carnon !

Organisée à l’initiative de l’association IRRP, cette édition de la Marche Nationale pour la Vue vous invite à découvrir le littoral héraultais tout en soutenant une noble cause l’intégralité des fonds collectés est reversée au profit de la recherche médicale sur les maladies de la vue et la rétinite pigmentaire.

Découvrez le programme à Carnon

09h00 Accueil des participants

09h30 Départ des différents parcours (marche familiale, marche culturelle, marche aquatique)

À partir de 12h30 Snacking, buvette et animation musicale avec Bruno Estève

Activités et Parcours

Plusieurs activités sont proposées pour profiter du cadre exceptionnel

– Parcours 8 km entre le Jardin des Dunes et le Mas de Pérols

– Marche Culturelle et marche Aquatique (sur réservation uniquement auprès de l’Office de Tourisme au 04 67 50 51 15)

Lieu de départ le jardin des Dunes à Carnon (proche Place Cassan)

Stationnement Parking Carnon centre (gratuit 48h)

Animations

Atelier de sensibilisation et initiation au tandem

Tarifs 8 € (Gratuit pour les moins de 12 ans).

Packs Solidaires Participation + T-shirt 18 € Participation + Casquette 15 €

Comment s’inscrire ?

En ligne https://dub.sh/MPLV34MauguioCarnon

Sur place Le jour J (espèces, chèque ou CB).

Événement organisé au profit de la recherche médicale avec le soutien de l’Office de tourisme et la ville de Mauguio Carnon, la FAF-LR, Montpellier garrigues, le MAC, Jogging Castelnau, les Jeunes Yogis et la MTC. .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie

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English : MARCHE NATIONALE POUR LA VUE

Join us for a morning of seaside, sport and solidarity in Carnon!

L’événement MARCHE NATIONALE POUR LA VUE Mauguio a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OT MAUGUIO-CARNON