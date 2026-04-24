ÉLECTION DE MISS CARNON 2026 Mauguio
ÉLECTION DE MISS CARNON 2026 Mauguio samedi 16 mai 2026.
Mauguio
ÉLECTION DE MISS CARNON 2026
Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Retrouvez comme chaque année l’élection de Miss Carnon sur le Port !
Découvrez le programme
– Ouverture de l’élection par les candidates
– Présentation des Miss régionales élues et de Lou Lambert, Miss Languedoc 2025 et 5e dauphine de Miss France 2026 (Robe Madame K Couture)
– Présentation du Jury
– Présentation et discours des candidates en robe de soirée
– Défilé des Miss élues avec la collection Banana Moon
– Variétés avec Sébastien Lorca
– Show des Miss élues
– Présentation des candidates en tenue balnéaire
– Variétés avec Sébastien Lorca
– Final en robe de mariée avec la créatrice Isabelle Dupéré
– Remise des prix.
SAMEDI 16 MAI À partir de 21h
Port de Carnon Spectacle gratuit
+ d’infos 04 67 50 51 15 .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com
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English :
Find as every year the election of Miss Carnon on the Port !
L’événement ÉLECTION DE MISS CARNON 2026 Mauguio a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
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