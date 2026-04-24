Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ÉLECTION DE MISS CARNON 2026 Mauguio

ÉLECTION DE MISS CARNON 2026 Mauguio samedi 16 mai 2026.

Ville : 34130 Mauguio

Département : Hérault

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif :

Mauguio

ÉLECTION DE MISS CARNON 2026

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Retrouvez comme chaque année l’élection de Miss Carnon sur le Port !
Découvrez le programme

– Ouverture de l’élection par les candidates
– Présentation des Miss régionales élues et de Lou Lambert, Miss Languedoc 2025 et 5e dauphine de Miss France 2026 (Robe Madame K Couture)
– Présentation du Jury
– Présentation et discours des candidates en robe de soirée
– Défilé des Miss élues avec la collection Banana Moon
– Variétés avec Sébastien Lorca
– Show des Miss élues
– Présentation des candidates en tenue balnéaire
– Variétés avec Sébastien Lorca
– Final en robe de mariée avec la créatrice Isabelle Dupéré
– Remise des prix.

SAMEDI 16 MAI À partir de 21h
Port de Carnon Spectacle gratuit
+ d’infos 04 67 50 51 15   .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15  officedetourisme@mauguio-carnon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Find as every year the election of Miss Carnon on the Port !

L’événement ÉLECTION DE MISS CARNON 2026 Mauguio a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT MAUGUIO-CARNON

À voir aussi à Mauguio (Hérault)