Mauguio

ÉLECTION DE MISS CARNON 2026

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Retrouvez comme chaque année l’élection de Miss Carnon sur le Port !

Découvrez le programme

– Ouverture de l’élection par les candidates

– Présentation des Miss régionales élues et de Lou Lambert, Miss Languedoc 2025 et 5e dauphine de Miss France 2026 (Robe Madame K Couture)

– Présentation du Jury

– Présentation et discours des candidates en robe de soirée

– Défilé des Miss élues avec la collection Banana Moon

– Variétés avec Sébastien Lorca

– Show des Miss élues

– Présentation des candidates en tenue balnéaire

– Variétés avec Sébastien Lorca

– Final en robe de mariée avec la créatrice Isabelle Dupéré

– Remise des prix.

SAMEDI 16 MAI À partir de 21h

Port de Carnon Spectacle gratuit

+ d’infos 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com

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English :

Find as every year the election of Miss Carnon on the Port !

L’événement ÉLECTION DE MISS CARNON 2026 Mauguio a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT MAUGUIO-CARNON