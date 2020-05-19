MARDI CINÉMA LE CRIME DU 3E ETAGE Mauguio
MARDI CINÉMA LE CRIME DU 3E ETAGE Mauguio mardi 19 mai 2026.
Mauguio
MARDI CINÉMA LE CRIME DU 3E ETAGE
Mauguio Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Découvrez cette comédie dramatique à la salle Rosa Parks à Carnon !
Colette, professeure de cinéma spécialisée dans l’œuvre de Hitchcock, soupçonne son nouveau voisin d’en face d’avoir tué sa femme. Réalité ou déformation professionnelle ? Son mari, François, écrivain de romans historico-policiers un peu désuets, est d’abord sceptique face à l’obsession de Colette pour ce prétendu crime. Il se laisse cependant embarquer dans cette enquête rocambolesque, et, à mesure que les indices s’accumulent et que le mystère s’épaissit, ce couple ordinaire se transforme en duo de détectives hors pair. Alors, y a-t-il vraiment eu un crime au 3e étage ?
Réalisateur Rémi Bezançon
Avec Gilles Lellouche, Laetitia Casta, Guillaume Gallienne
Genre Comédie dramatique
Mardi 19 mai à 20h
Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan
Durée 1h44
Salle Rosa Parks
Avenue des Comtes de Melgueil
34130 Carnon .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35 culture@mauguio-carnon.com
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English : MARDI CINÉMA LE CRIME DU 3E ETAGE
Discover this dramatic comedy at the Salle Rosa Parks in Carnon!
L’événement MARDI CINÉMA LE CRIME DU 3E ETAGE Mauguio a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
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