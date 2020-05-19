Mauguio

MARDI CINÉMA LE CRIME DU 3E ETAGE

Mauguio Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Découvrez cette comédie dramatique à la salle Rosa Parks à Carnon !

Colette, professeure de cinéma spécialisée dans l’œuvre de Hitchcock, soupçonne son nouveau voisin d’en face d’avoir tué sa femme. Réalité ou déformation professionnelle ? Son mari, François, écrivain de romans historico-policiers un peu désuets, est d’abord sceptique face à l’obsession de Colette pour ce prétendu crime. Il se laisse cependant embarquer dans cette enquête rocambolesque, et, à mesure que les indices s’accumulent et que le mystère s’épaissit, ce couple ordinaire se transforme en duo de détectives hors pair. Alors, y a-t-il vraiment eu un crime au 3e étage ?

Réalisateur Rémi Bezançon

Avec Gilles Lellouche, Laetitia Casta, Guillaume Gallienne

Genre Comédie dramatique

Mardi 19 mai à 20h

Tarif 5€ pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan

Durée 1h44

Salle Rosa Parks

Avenue des Comtes de Melgueil

34130 Carnon .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35 culture@mauguio-carnon.com

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English : MARDI CINÉMA LE CRIME DU 3E ETAGE

Discover this dramatic comedy at the Salle Rosa Parks in Carnon!

L’événement MARDI CINÉMA LE CRIME DU 3E ETAGE Mauguio a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 OT MAUGUIO-CARNON