La fête de l’automne La Ferté-Bernard dimanche 18 octobre 2026.

La Ferté-Bernard

La fête de l’automne

Avenue du Général de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

L’espace du lac fête l’automne ! Au programme marché artisanal, animation, petite restauration .

Avenue du Général de Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 80 07 29 14

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English :

L’événement La fête de l’automne La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-06-18 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude