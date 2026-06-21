La fête de l’automne La Ferté-Bernard
La fête de l’automne La Ferté-Bernard dimanche 18 octobre 2026.
La Ferté-Bernard
La fête de l’automne
Avenue du Général de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-18
L’espace du lac fête l’automne ! Au programme marché artisanal, animation, petite restauration .
Avenue du Général de Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 80 07 29 14
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English :
L’événement La fête de l’automne La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-06-18 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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