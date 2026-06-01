La Fête de l’Été Salle de la Cité Rennes Vendredi 26 juin, 18h00 Ille-et-Vilaine

Billetterie sur HelloAsso (à partir de 6€)

La Fête de l’Été – 26 Juin – Salle de la Cité

La Belle Ambiance investit la Salle de la Cité pour une Fête de l’Été inoubliable

Après une première édition placée sous le signe du renouveau printanier, La Belle Ambiance poursuit son élan et revient avec une seconde soirée, cette fois-ci dans l’un des lieux les plus emblématiques de Rennes : la Salle de la Cité.

Le 26 juin prochain, le label vous donne rendez-vous pour La Fête de l’Été, une soirée chaleureuse, dansante et résolument fédératrice.

Pour lancer les festivités, direction le parvis de la Salle de la Cité où le duo parisien Dat Vibe prendra le contrôle des platines. Véritables passionnés et chineurs de vinyles, ils distillent une house solaire et groovy, idéale pour accompagner les longues heures dorées d’une fin de journée estivale. Dernière sortie : Dat ‘German House’ Vibe Mix #3

La soirée se poursuivra ensuite à l’intérieur avec Kwamé Ba, artiste rennais, qui ouvrira le bal avec un projet vibrant mêlant musique et danse. Une performance habitée, pensée comme une invitation au lâcher-prise et au mouvement. Aussi, Kwamé Ba et ses musiciens seront habillés avec des vêtements d’exception de l’Atelier Isaac Sanka, créateur rennais. Dernière sortie : Prékosyon ft. Guynel

Puis, moment fort de la nuit : le retour très attendu de Chlorine Free à Rennes, pour la première fois depuis quatre ans. Le groupe jazz funk viendra partager son univers singulier et généreux, promettant une expérience live intense et immersive. Dernière sortie : nEW bASICS

La soirée se terminera avec un second dj set du duo Dat Vibe, une invitation à rester danser jusqu’au bout !

Un food truck sera également présent sur le parvis et assurera la restauration tout au long de la soirée.

Avec cette nouvelle édition, La Belle Ambiance affirme sa volonté de faire vivre la ville au rythme de ses propositions artistiques, même au cœur de l’été. Car si Rennes n’est pas une station balnéaire, elle n’en reste pas moins un territoire culturel dynamique, où la fête et la création continuent de rassembler.

Et si vous veniez célébrer l’été avec nous ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-26T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-26T23:59:00.000+02:00

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Salle de la Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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