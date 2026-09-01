La Fête de Low’Tomne Tiers-Lab des Transitions Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

La Fête de Low’Tomne

Vendredi 18 septembre 2026 de 16h à 23h. Tiers-Lab des Transitions 15 Bd Leglize Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 16:00:00

fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :

2026-09-18

​Le vendredi 18 septembre, le Tiers-Lab des Transitions vous donne rendez-vous pour la Fête de Low’tomne, un événement co-oganisé avec Lowreka et Capsule Club, convivial, festif et ouvert à toutes et tous pour célébrer la rentrée autour de la low tech.

​Les vacances sont terminées… et quoi de mieux qu’une fête pour lancer cette nouvelle saison ?



​Le Tiers-Lab des Transitions vous donne rendez-vous pour la Fête de Low’tomne, un événement co-oganisé avec Lowreka et Capsule Club, convivial, festif et ouvert à toutes et tous pour célébrer la rentrée autour de la low tech.





​Après l’été, c’est le moment idéal pour se retrouver, rencontrer de nouvelles personnes, échanger des idées et découvrir celles et ceux qui font vivre les transitions sur notre territoire. Que vous soyez déjà familier de la low tech ou simplement curieux·se d’en apprendre davantage, cette journée est faite pour vous !





​Au programme dès 16h



– Des stands d’acteurs engagés du territoire,

– Des ateliers pour expérimenter et mettre les mains dans la pâte,

– Des rencontres et des échanges autour de solutions concrètes,

– Une programmation musicale pour prolonger la soirée dans une ambiance chaleureuse.



​Parce que les transitions se construisent aussi dans la convivialité, la Fête de Low’tomne est l’occasion de découvrir des initiatives inspirantes, de partager un bon moment en famille ou entre amis, et de célébrer ensemble cette nouvelle saison !







​On a hâte de vous retrouver pour fêter cette rentrée ensemble ! .

Tiers-Lab des Transitions 15 Bd Leglize Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 18 84 64 julie@tierslabdestransitions.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Friday, September 18, the Tiers-Lab des Transitions invites you to the F%EAte de Low’tomne, a %E9v%E9nement co-organized with Lowreka and Capsule Club—a friendly, festive, and open to everyone to celebrate the start of the school year with a focus on low-tech.

L’événement La Fête de Low’Tomne Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille