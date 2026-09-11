UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gérardmer

La fête des années 80 Domaine skiable alpin La Mauselaine Gérardmer

samedi 17 juillet 2027 · Domaine skiable alpin La Mauselaine · Gérardmer

Informations pratiques

Début
samedi 17 juillet 2027
Fin
samedi 17 juillet 2027
Heure de début
17:30:00
Lieu
Domaine skiable alpin La Mauselaine
Adresse
239 chemin de la Rayée
Ville
88400 Gérardmer
Département
Vosges
Tarif

Gérardmer

La fête des années 80

Domaine skiable alpin La Mauselaine 239 chemin de la Rayée Gérardmer Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-07-17 17:30:00
fin : 2027-07-17

Date(s) :
2027-07-17

12 grands artistes sur scène, entourés de leurs musiciens et choristes un concert LIVE grandiose pour revivre les plus grands succès des années 80 ! Ouverture de la billetterie le 21 septembre 2026.Tout public
  .

Domaine skiable alpin La Mauselaine 239 chemin de la Rayée Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 12 89  billetterie@sdfge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

12 legendary artists on stage, surrounded by their musicians and backup singers: a spectacular LIVE concert to relive the biggest hits of the ’80s! Tickets go on sale September 21, 2026.

L’événement La fête des années 80 Gérardmer a été mis à jour le 2026-08-27 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

À voir aussi à Gérardmer (Vosges)