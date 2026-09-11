La fête des années 80 Domaine skiable alpin La Mauselaine Gérardmer

Informations pratiques

Gérardmer

La fête des années 80

Domaine skiable alpin La Mauselaine 239 chemin de la Rayée Gérardmer Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-07-17 17:30:00

fin : 2027-07-17

Date(s) :

2027-07-17

12 grands artistes sur scène, entourés de leurs musiciens et choristes un concert LIVE grandiose pour revivre les plus grands succès des années 80 ! Ouverture de la billetterie le 21 septembre 2026.Tout public

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Domaine skiable alpin La Mauselaine 239 chemin de la Rayée Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 12 89 billetterie@sdfge.fr

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English :

12 legendary artists on stage, surrounded by their musicians and backup singers: a spectacular LIVE concert to relive the biggest hits of the ’80s! Tickets go on sale September 21, 2026.

L’événement La fête des années 80 Gérardmer a été mis à jour le 2026-08-27 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES