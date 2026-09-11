La fête des années 80 Domaine skiable alpin La Mauselaine Gérardmer
samedi 17 juillet 2027 · Domaine skiable alpin La Mauselaine · Gérardmer
Informations pratiques
Gérardmer
La fête des années 80
Domaine skiable alpin La Mauselaine 239 chemin de la Rayée Gérardmer Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-07-17 17:30:00
fin : 2027-07-17
Date(s) :
2027-07-17
12 grands artistes sur scène, entourés de leurs musiciens et choristes un concert LIVE grandiose pour revivre les plus grands succès des années 80 ! Ouverture de la billetterie le 21 septembre 2026.Tout public
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Domaine skiable alpin La Mauselaine 239 chemin de la Rayée Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 12 89 billetterie@sdfge.fr
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English :
12 legendary artists on stage, surrounded by their musicians and backup singers: a spectacular LIVE concert to relive the biggest hits of the ’80s! Tickets go on sale September 21, 2026.
L’événement La fête des années 80 Gérardmer a été mis à jour le 2026-08-27 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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