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La Fête des Diversités, Parc de la Guérinais, Rennes

La Fête des Diversités, Parc de la Guérinais, Rennes

La Fête des Diversités, Parc de la Guérinais, Rennes samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Parc de la Guérinais

Adresse : 30 rue Jean Perrin, rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

La Fête des Diversités Samedi 4 juillet, 14h00 Parc de la Guérinais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00

​Un événement ouvert à toutes et tous, organisé par l’Antipode et le Centre social de Cleunay en partenariat avec les habitant·es et plusieurs structures du quartier.

La Fête des Diversités
Fête du quartier 9 : Arsenal-Redon – Cleunay – Courrouze
Samedi 4 juillet 2026 – De 14h00 à 21h00
Le Parc de la Guérinais
Entrée libre et gratuite
Restauration sur place

Sous le signe des diversités culturelles, de nombreux événements vous attendent au parc de la Guérinais pour partager des moments riches et conviviaux : déambulation, espaces d’expression et de partages, expositions, jeux pour tous les âges, espace de restauration et bar, spectacles et concerts.

Programme à venir sur antipode-rennes.fr

Parc de la Guérinais 30 rue Jean Perrin, rennes Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://antipode-rennes.fr/agenda/la-fete-des-diversites-fete-du-quartier-9 »}]
La fête du quartier 9 au Parc de la Guérinais !

Lisa Frankhauser

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