La Fête des Diversités, Parc de la Guérinais, Rennes
La Fête des Diversités, Parc de la Guérinais, Rennes samedi 4 juillet 2026.
La Fête des Diversités Samedi 4 juillet, 14h00 Parc de la Guérinais Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00
Un événement ouvert à toutes et tous, organisé par l’Antipode et le Centre social de Cleunay en partenariat avec les habitant·es et plusieurs structures du quartier.
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La Fête des Diversités
Fête du quartier 9 : Arsenal-Redon – Cleunay – Courrouze
Samedi 4 juillet 2026 – De 14h00 à 21h00
Le Parc de la Guérinais
Entrée libre et gratuite
Restauration sur place
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Sous le signe des diversités culturelles, de nombreux événements vous attendent au parc de la Guérinais pour partager des moments riches et conviviaux : déambulation, espaces d’expression et de partages, expositions, jeux pour tous les âges, espace de restauration et bar, spectacles et concerts.
Programme à venir sur antipode-rennes.fr
Parc de la Guérinais 30 rue Jean Perrin, rennes Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://antipode-rennes.fr/agenda/la-fete-des-diversites-fete-du-quartier-9 »}]
La fête du quartier 9 au Parc de la Guérinais !
Lisa Frankhauser
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