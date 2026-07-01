Création d’une mangeoire à oiseaux, L’Atelier de La Belle Déchette, Rennes
samedi 4 juillet 2026 · L'Atelier de La Belle Déchette · Rennes
Informations pratiques
Création d’une mangeoire à oiseaux Samedi 4 juillet, 13h30 L’Atelier de La Belle Déchette Ille-et-Vilaine
gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T13:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T13:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:30:00+02:00
À partir de matériaux de réemploi, découvrez comment créer un objet utile et durable. Ce temps de fabrication permet d’apprendre les bases du bricolage : utilisation des outils, mesure, découpe et assemblage. Pour participer pas besoin de connaissances particulières, juste l’envie de créer !
L’Atelier de La Belle Déchette 24 avenue Jules Maniez Rennes Rennes 35238 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne
Découvre le bricolage et fabrique un objet unique !
La Belle Déchette
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