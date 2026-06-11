Création d’une mangeoire à oiseaux L’Atelier de La Belle Déchette Rennes
Création d’une mangeoire à oiseaux L’Atelier de La Belle Déchette Rennes samedi 4 juillet 2026.
Création d’une mangeoire à oiseaux L’Atelier de La Belle Déchette Rennes Samedi 4 juillet, 13h30 Ille-et-Vilaine
gratuit, sur inscription
Découvre le bricolage et fabrique un objet unique !
À partir de matériaux de réemploi, découvrez comment créer un objet utile et durable. Ce temps de fabrication permet d’apprendre les bases du bricolage : utilisation des outils, mesure, découpe et assemblage. Pour participer pas besoin de connaissances particulières, juste l’envie de créer !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T13:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-04T17:30:00.000+02:00
1
L’Atelier de La Belle Déchette 24 avenue Jules Maniez Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Soutenance de thèse de Imane KHATIB Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes 11 juin 2026
- Rencontre avec Christophe Fouillère, élu du quartier de Villejean Centre Social Ker Yann Rennes 11 juin 2026
- Rencontre avec Christophe Fouillère, élu du quartier de Villejean, Centre Social Ker Yann, Rennes 11 juin 2026
- HORS SOL – exposition collective Les Ateliers du Vent Rennes 11 juin 2026
- HORS SOL – exposition collective, Les Ateliers du Vent, Rennes 11 juin 2026