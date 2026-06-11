Création d’une mangeoire à oiseaux L’Atelier de La Belle Déchette Rennes samedi 4 juillet 2026.

Création d’une mangeoire à oiseaux L’Atelier de La Belle Déchette Rennes Samedi 4 juillet, 13h30 Ille-et-Vilaine

gratuit, sur inscription

Découvre le bricolage et fabrique un objet unique !

À partir de matériaux de réemploi, découvrez comment créer un objet utile et durable. Ce temps de fabrication permet d’apprendre les bases du bricolage : utilisation des outils, mesure, découpe et assemblage. Pour participer pas besoin de connaissances particulières, juste l’envie de créer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T13:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-04T17:30:00.000+02:00

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L’Atelier de La Belle Déchette 24 avenue Jules Maniez Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



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