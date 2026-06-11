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Création d’une mangeoire à oiseaux L’Atelier de La Belle Déchette Rennes

Création d’une mangeoire à oiseaux L’Atelier de La Belle Déchette Rennes

Création d’une mangeoire à oiseaux L’Atelier de La Belle Déchette Rennes samedi 4 juillet 2026.

Lieu : L'Atelier de La Belle Déchette

Adresse : 24 avenue Jules Maniez Rennes

Ville : 35238 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Création d’une mangeoire à oiseaux L’Atelier de La Belle Déchette Rennes Samedi 4 juillet, 13h30 Ille-et-Vilaine

gratuit, sur inscription

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T13:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-04T17:30:00.000+02:00

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L’Atelier de La Belle Déchette 24 avenue Jules Maniez Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine


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