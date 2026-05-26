Balades méditatives 2026 – mercredi 1 juillet 2026 de 18h à 19h30 – Prairies Saint Martin Prairies St-Martin, quai St-Martin Rennes Mercredi 1 juillet, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – sur inscription (lien helloasso)

Cet été, l’association Mycélium vous invite à ralentir le rythme et prendre soin de soi, à l’occasion de nouvelles balades méditatives, au cœur du Parc des Gayeulles, de Maurepas et à Villejean.

Que vous soyez débutant·es ou initié·es, cette activité est conçue pour chacun·e s’y retrouve. Guidé·es par des professionnel·les formé·es à la pleine conscience, à la sophrologie et au yoga, vous serez accompagné·es dans une exploration douce et sensorielle, accessible à toutes et tous.

Les balades méditatives vous proposent un temps de bien-être et de répit… laissez-vous porter par cette expérience simple, accessible.

GRATUIT (sur inscription).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-01T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-01T19:30:00.000+02:00

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Prairies St-Martin, quai St-Martin 48 Canal Saint-Martin, Rennes, France Nord – Saint-Martin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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