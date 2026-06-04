Festival Les Tombées de la Nuit / Playback FM Vol.1 • Valentin Dilas Cloître Saint-Melaine Rennes Mercredi 1 juillet, 19h30 Ille-et-Vilaine

PLAYBACK SOLO SUR BANDE-SON MÉDIATIQUE

Pour le premier volet de son Playback FM, sous-titré « Ou comment les médias m’ont appris à parler », l’auteur et comédien Valentin Dilas interroge l’univers de la parole médiatique en compilant une série d’extrais sonores d’interviews marquantes, d’incidents, lapsus et autres dérapages sexistes, racistes et homophobes en direct, qu’il interprète avec toute la plasticité de son visage et la magie de ses milles voix. Une détonante et malicieuse conversation entre hier et aujourd’hui, qui joue de sa puissance comique pour nous donner à voir, en miroir, l’absurdité de nos sociétés médiatiques contemporaines.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-01T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-01T20:30:00.000+02:00

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Cloître Saint-Melaine Place Saint-Melaine, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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