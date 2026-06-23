Nocturne « Hors-Cadre » : Théâtre d’improvisation par les Salopettes Musée des beaux-arts de Rennes Rennes mercredi 1 juillet 2026.

Nocturne « Hors-Cadre » : Théâtre d’improvisation par les Salopettes Musée des beaux-arts de Rennes Rennes Mercredi 1 juillet, 18h30 Ille-et-Vilaine

Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

dans le cadre de l’exposition la grande dérision de Roger Edgar Gillet

Vous vous demandez peut-être comment naissent les histoires improvisées ? Les Salopettes s’apprêtent à vous révéler leur secret. Pour nourrir leur imaginaire, ces improvisateur·ices ont besoin de «voler» de l’inspiration, de puiser du pouvoir créatif, issu d’autres arts tel que la peinture ! Une aventure immersive, drôle et poétique à vivre en famille ou entre amis au Musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-01T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-01T19:45:00.000+02:00

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Musée des beaux-arts de Rennes 20 quai Émile Zola , 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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