Atelier ludique de jeuxercices théâtraux Parc de Bréquigny Rennes 1 juillet – 26 août, les mercredis Ille-et-Vilaine

Sur inscription au 06 82 58 56 77 ou sur l’application Frimake (« profil Théâtre et mieux être »), ou directement sur place. Tarif à partir de 5€ (et davantage si vous le souhaitez), paiement sur place en espèces ou par virement instantané (Wero).

Atelier ludique de 2 heures, inspiré de techniques théâtrales, tous les mercredi de juillet et août, de 18h à 20h, au parc de Bréquigny (entrée MJC). A partir de 12 ans (accompagné).

Bonjour à toustes,

je vous convie à des **ateliers de jeux et exercices en plein air**, chaque **mercredi de juillet et août**, de **18h à 20h**, à l’ombre des grands arbres du **parc de Bréquigny (entrée MJC)**.

Ce sera l’occasion de s’amuser pendant 2 heures, et découvrir une activité inspirée de techniques théâtrales. Je vous guiderai à travers des consignes amusantes et challengeantes, parfois contre-intuitives, souvent créatives, dans un voyage entre jeux de cour de récréation et premiers pas en improvisation, où lâcher prise et rigolades sont de mise.

L’activité est ouverte à toustes, **à partir de 12 ans (les enfants doivent obligatoirement être accompagné-e-s d’une personne adulte et responsable)**, sans prérequis ou compétences particulières, si ce n’est la volonté de partager un bon moment.

Accessibilité limitée (terrain de jeu en herbe, exercices dynamiques), appelez moi si vous avez un doute quant à la faisabilité.

L’atelier est **annulé en cas de pluie**.

L’activité est à **prix solidaire**, avec un **minimum de 5€/participant-e**.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-01T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-26T20:00:00.000+02:00

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Parc de Bréquigny 84 Rue d’Angleterre, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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