Informations pratiques

Eyzahut

La Fête des Férus

Cour de la mairie Eyzahut Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Oyé Oyé, la fameuse et incroyable soirée des Férus revient cette année le samedi 25 juillet à Eyzahut !

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Cour de la mairie Eyzahut 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 48 76 20

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English :

Oy%E9 Oy%E9, the famous and incredible F%E9rus party is back this year on Saturday, July 25, %E0 Eyzahut!

L’événement La Fête des Férus Eyzahut a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux