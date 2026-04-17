La fête des jardins Chevannes
La fête des jardins Chevannes dimanche 3 mai 2026.
Chevannes
La fête des jardins
Chevannes Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
La fête des jardins
Venez partager, échanger des produits autour du jardin, acheter des plantes et graines, des producteurs et artisans locaux seront présents ! C’est le printemps et la Maison de la Forge et du Feu vous invite pour ce grand moment ! Jeux et restauration sur place .
Chevannes 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 65 91 29 11 mffc45210@gmail.com
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English :
Garden Festival
L’événement La fête des jardins Chevannes a été mis à jour le 2026-04-17 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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