Chevannes

La fête des jardins

Chevannes Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

La fête des jardins

Venez partager, échanger des produits autour du jardin, acheter des plantes et graines, des producteurs et artisans locaux seront présents ! C’est le printemps et la Maison de la Forge et du Feu vous invite pour ce grand moment ! Jeux et restauration sur place .

Chevannes 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 65 91 29 11 mffc45210@gmail.com

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English :

Garden Festival

L’événement La fête des jardins Chevannes a été mis à jour le 2026-04-17 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS