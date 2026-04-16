La fête du château Brélès
La fête du château Brélès samedi 8 août 2026.
Brélès
La fête du château
Château de Kergroadez Brélès Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Un week-end d’animations & de surprises…
Le rendez-vous de l’été, en Finistère, de tous les fans de patrimoine, du Moyen-Âge, de la Renaissance & des corsaires ! .
Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40
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English : La fête du château
L’événement La fête du château Brélès a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE
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