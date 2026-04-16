Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La fête du château Brélès

La fête du château Brélès samedi 8 août 2026.

Adresse : Château de Kergroadez

Ville : 29810 Brélès

Département : Finistère

Début : samedi 8 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Brélès

La fête du château

Château de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Un week-end d’animations & de surprises…
Le rendez-vous de l’été, en Finistère, de tous les fans de patrimoine, du Moyen-Âge, de la Renaissance & des corsaires !   .

Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fête du château

L’événement La fête du château Brélès a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE

À voir aussi à Brélès (Finistère)