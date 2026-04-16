Brélès

La fête du château

Château de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Un week-end d’animations & de surprises…

Le rendez-vous de l’été, en Finistère, de tous les fans de patrimoine, du Moyen-Âge, de la Renaissance & des corsaires ! .

Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

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English : La fête du château

L’événement La fête du château Brélès a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE