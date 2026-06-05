La Fête du Cinéma Troyes
La Fête du Cinéma Troyes dimanche 28 juin 2026.
Troyes
La Fête du Cinéma
Cinéma CGR Troyes Troyes Aube
Tarif : 5 – 5 – 9 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-07-01 23:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Du dimanche 28 juin au mercredi 1er juillet.
5 euros la séance, hors majoration 3D, achat de lunettes 3D et contenus complémentaires. Complément de 4 euros en salle premium ICE. Offre non cumulable avec d’autres avantages tarifaires.
>> Programmation complète disponible au plus tard le lundi 22 juin sur le site internet du CGR Troyes ou l’app CGR. .
Cinéma CGR Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est
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English :
L’événement La Fête du Cinéma Troyes a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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