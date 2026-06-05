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La Fête du Cinéma Troyes

La Fête du Cinéma Troyes

La Fête du Cinéma Troyes dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Cinéma CGR Troyes

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 9 Tarif de base plein tarif

Troyes

La Fête du Cinéma

Cinéma CGR Troyes Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 9 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-07-01 23:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Du dimanche 28 juin au mercredi 1er juillet.

5 euros la séance, hors majoration 3D, achat de lunettes 3D et contenus complémentaires. Complément de 4 euros en salle premium ICE. Offre non cumulable avec d’autres avantages tarifaires.

>> Programmation complète disponible au plus tard le lundi 22 juin sur le site internet du CGR Troyes ou l’app CGR.   .

Cinéma CGR Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est  

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English :

L’événement La Fête du Cinéma Troyes a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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