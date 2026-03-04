La fête du court-métrage, La Ruelle, Ségur-le-Château

La fête du court-métrage Jeudi 26 mars, 19h30 La Ruelle Corrèze

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T19:30:00+01:00 – 2026-03-26T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-26T19:30:00+01:00 – 2026-03-26T21:00:00+01:00

Et si on riait en bonne compagnie ? Voyage dans le temps auprès des plus grand·e·s des années 60 : Jacques Tati, Pierre Etaix, Michael Lonsdale, Bernadette Lafont et même Buster Keaton en couleurs.

Tout public

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Le rire dans les années 60 la fête du court-métrage cinéma