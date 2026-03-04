La fête du court-métrage, La Ruelle, Ségur-le-Château

La fête du court-métrage Vendredi 27 mars, 19h00 La Ruelle Corrèze

Début : 2026-03-27T19:00:00+01:00 – 2026-03-27T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-27T19:00:00+01:00 – 2026-03-27T20:30:00+01:00

Plongée dans l’imaginaire de l’enfance avec 5 histoires où tout n’est que découverte et émerveillement.

Tout public

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/

Enfance : l’âge de la découverte la fête du court-métrage cinéma