La fête du court métrage LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

La fête du court métrage

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-31

2026-03-25

Comme chaque année, le cinéma participe à La Fête du court métrage. Du 25 au 31 mars 2026, nous célébrerons le format court à travers une programmation dédiée, mettant

en lumière la richesse et la diversité du cinéma court. Une semaine pour découvrir, partager et faire vivre le court

métrage auprès de tous les publics.

En 2026, tout au long de l’année, nous proposerons sur certaines séances la projection d’un court métrage en amont du film, en résonance avec celui-ci. Ce programme, intitulé Pointe courte, sera mentionné sur l’ensemble de nos supports de communication et permettra de faire vivre le court métrage en salle.

> Tarifs adulte 7€, étudiant 6€, enfant 5€, abonné 5,80€.

> Tout public.

> Salle de cinéma. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

English :

Every year, the cinema takes part in La Fête du court métrage. From March 25 to 31, 2026, we’ll be celebrating the short film format with dedicated programming, highlighting the richness and diversity of short films

the richness and diversity of short films. A week to discover, share and bring short films to life

for all audiences.

In 2026, throughout the year, we will be screening a short film at certain screenings before the film, in resonance with it. This program, called Pointe courte, will be featured on all our communication materials, and will help bring short films to life in theaters.

