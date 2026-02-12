La fête du Court-Métrage Nogent-sur-Vernisson
La fête du Court-Métrage Nogent-sur-Vernisson jeudi 26 mars 2026.
La fête du Court-Métrage
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Gratuit
Début : 2026-03-26 18:30:00
fin : 2026-03-26
2026-03-26
Fête du Court Métrage
La micro-folie Le Vernisson participe à la fête du Court-Métrage. Entrée libre sur réservation au 02 38 07 03 76. Horaires 19h-20h30 (ouverture des portes à partir de 18h30) .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76
English :
Short Film Festival
