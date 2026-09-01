LA FETE DU PARC Olette
dimanche 27 septembre 2026 · Olette
Informations pratiques
Olette
LA FETE DU PARC
La Bastide Olette Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
La Fête du Parc revient ! Ateliers, producteurs locaux, jeux, spectacles, chiens de berger, conférences et musique avec Jazzèbre. Une journée festive pour tous. Entrée gratuite.
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La Bastide Olette 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 97 60
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English :
The F%EAte du Parc is back! Workshops, local producers, games, shows, sheepdogs, talks, and music by Jazz%E8bre. A festive day for everyone. Free admission.
L’événement LA FETE DU PARC Olette a été mis à jour le 2026-09-01 par OTI CONFLENT CANIGO
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